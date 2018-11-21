Большинство украинцев считают завышенной стоимость услуг нотариусов

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Украинцы в целом недовольны стоимостью услуг нотариусов

Большинство украинцев считают неприемлемой стоимость нотариальных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного Министерством юстиции.

По данным опроса, 18,294 тыс. респондентов оценили стоимость услуг нотариусов как неудовлетворительную, 8,038 - как удовлетворительную.

Всего в рамках правопросветительского проекта "Я ИМЕЮ ПРАВО" опрошено 35 030 человек методом анкетирования в период с 17.10.18 до 01.11.18. География - вся Украина, бумажные и электронные анкеты.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 31 октября снял ограничения минимальной оплаты частных нотариальных услуг. Ранее размер платы за нотариальные действия частных нотариусов не мог быть меньше размера ставок государственной пошлины, которую взимают государственные нотариусы за аналогичные действия.

Напомним, в октябре Кабмин одобрил эксперимент по тестированию государственных регистраторов. В течение двух лет тестирование будут проходить кандидаты на должность, а также регистраторы, которым заблокировали доступ к реестрам. По итогам тестов регистраторам будут выдавать сертификаты о профессиональной компетентности. Чтобы успешно пройти тестирование, нужно правильно ответить на 75% вопросов. Сертификат будет необходим для назначения на должность и восстановления доступа к реестрам.