В МинВОТ сообщили, когда арестованным РФ украинским морякам выплатят помощь

Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

Семьям захваченных Россией укркїнських моряков необходимо подать соответствующие заявки

Военнопленным украинским морякам, которые находятся в российских СИЗО, выплатят по 100 тыс. гривен помощи после того, как поступят соответствующие документы. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

В частности, правительство на заседании 5 грудня2018 приняло постановление о финансовой поддержке лиц, незаконно задержанных в результате атаки со стороны Российской Федерации, которая состоялась 25 ноября в районе Керченского пролива. Им выплатят по 100 тыс. гривен.

Речь идет о 24 украинских военных моряках, которые сейчас арестованы и находятся в Москве в двух СИЗО - "Лефортово" и "Матросская тишина".

"После получения данных от Минобороны и заявлений от родственников, МинВОТ осуществит все выплаты", - заявил Черныш.

Он добавил, что для получения помощи необходимо обратиться в министерство с соответствующим заявлением и предоставить копии необходимых документов. Также консультации по этому вопросу можно получить у работников министерства по телефону 044 536 92 47 или по электронной почте: vpos@mtot.gov.ua.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg призвал мир усилить санкции против России. Кроме того, Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях.