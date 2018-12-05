ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В МинВОТ сообщили, когда арестованным РФ украинским морякам выплатят помощь

Новости » Общество    05.12.2018 - 16:02
В МинВОТ сообщили, когда арестованным РФ украинским морякам выплатят помощь
Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

Семьям захваченных Россией укркїнських моряков необходимо подать соответствующие заявки

Военнопленным украинским морякам, которые находятся в российских СИЗО, выплатят по 100 тыс. гривен помощи после того, как поступят соответствующие документы. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

В частности, правительство на заседании 5 грудня2018 приняло постановление о финансовой поддержке лиц, незаконно задержанных в результате атаки со стороны Российской Федерации, которая состоялась 25 ноября в районе Керченского пролива. Им выплатят по 100 тыс. гривен.

Речь идет о 24 украинских военных моряках, которые сейчас арестованы и находятся в Москве в двух СИЗО - "Лефортово" и "Матросская тишина".

"После получения данных от Минобороны и заявлений от родственников, МинВОТ осуществит все выплаты", - заявил Черныш.

В МинВОТ сообщили, когда арестованным РФ украинским морякам выплатят помощь

Он добавил, что для получения помощи необходимо обратиться в министерство с соответствующим заявлением и предоставить копии необходимых документов. Также консультации по этому вопросу можно получить у работников министерства по телефону 044 536 92 47 или по электронной почте: vpos@mtot.gov.ua.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg призвал мир усилить санкции против России. Кроме того, Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях.

РФ предоставила информацию о состоянии здоровья раненых моряков, - Денисова Президент встретился с семьями захваченных украинских моряков
Новости Украины Компенсацияпомощьморяки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь