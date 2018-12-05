У МінТОТ повідомили, коли арештованим РФ українським морякам виплатять допомогу

Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Родинам захоплених Росією укркїнських моряків необхідно подати відповідні заявки

Військовополоненим українським морякам, які перебувають у російських СІЗО, виплатять по 100 тис. гривень допомоги після того, як надійдуть відповідні документи. Про це повідомив глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Вадим Черниш.

Зокрема, уряд на засіданні 5 грудня2018 прийняв постанову щодо фінансової підтримки осіб, яких було незаконно затримано в результаті атаки з боку Російської Федерації, яка відбулась 25 листопада в районі Керченської протоки. Їм виплатять по 100 тис. гривень.

Йдеться про 24 українських військових моряків, які наразі арештовані та перебувають у Москві в двох СІЗО - "Лефортово" та "Матросская тишина".

"Після отримання даних від Міноборони і заяв від родичів, МінТОТ здійснить всі виплати", - заявив Черниш.

Він додав, що для отримання допомоги необхідно звернутися до міністерства із відповідною заявою та надати копії необхідних документів. Також консультації з цього питання можна отримати у працівників міністерства за телефоном 044 536 92 47 або електронною поштою: vpos@mtot.gov.ua.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко в інтерв’ю Bloomberg закликав світ посилити санкції проти Росії. Крім того, Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність НАТО в Чорному та Азовському морях.