Порошенко закликав світ посилити санкції проти РФ через події у Керченській протоці

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Крім того, Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність НАТО в Чорному та Азовському морях

Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю Bloomberg закликав світ посилити санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Як повідомляється, Порошенко подякував світовим лідерам за підтримку України в тяжкі часи агресії Російської Федерації.

Глава держави також зазначив, що заяви США, G7, Європейського союзу та інших союзників є потужною підтримкою України. Але незважаючи на ці заяви, президент РФ Володимир Путін продовжує діяти.

"В цій ситуації ми повинні мати більш тісну координацію і також діяти. Діяти - не означає оголошувати війну. Точно ні. Ми - мирна країна і я - людина миру. Ми просто хочемо захистити наш суверенітет і територіальну цілісність та незалежність. Але діяти - означає запровадження нових санкцій проти Росії, пакет санкцій за Азов", - заявив він.

Крім того, Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність НАТО в Чорному та Азовському морях. За його словами, Україна розраховуємо на це і запрошує кораблі НАТО для того, щоб забезпечити стабільність.

"Тому що це новий вид війни - гібридна війна, яка включає в себе кібератаки на західні демократії, кампанії по дезінформації, спроби атак на різні країни під час виборів, ембарго українських товарів, припинення постачання природного газу і, головне - використання збройних сил проти суверенних і незалежних держав, включаючи Україну", - додав він.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер раніше заявляв, що США та Європа можуть посилити санкції проти РФ через захоплення українських моряків та кораблів поблизу Керченської протоки.

Додамо, також повідомлялося, що посли Європейського союзу сьогодні, 5 грудня, вирішили затвердити санкції стосовно дев'яти осіб, які причетні до організації "виборів" на Донбасі, що відбулися 11 листопада.