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Минветеранов уполномочили вести Единый реестр участников АТО

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Соответствующее решение Кабмин принял в ходе заседания в среду

Кабинет министров передал полномочия по ведению Единого реестра участников антитеррористической операции Министерству по вопросам ветеранов. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, соответствующим проектом постановления предусматривается, что Минветеранов передаются полномочия Министерства социальной политики и Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

В частности, речь идет о заказе удостоверений участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны и лиц, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Обеспечение функционирования и ведения этого реестра поручается министерству до начала функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны.

Также Минветеранов переданы полномочия по созданию и организации работы межведомственной комиссии, которая рассматривает материалы о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера и некоторых других категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Министерству поручено и осуществление таких выплат.

Напомним, в феврале парламент одобрил за основу и в целом законопроект №9508, которым предусмотрено создание Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как писало РБК-Украина, 14 августа Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Создание реестра поручено Министерству по вопросам ветеранов.

Добавим также, до конца марта профильным ведомствам было поручено подать документы для запуска Единого государственного реестра ветеранов войны.

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