Минветеранов инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения физическими лицами линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оксаны Коляда в Facebook.

По ее словам, в центре внимания ведомства находится постановление №815.

"Сейчас в центре внимания нашей команды вопрос по постановлению №815 (от 17 июля). Речь идет о пересечении линии разграничения физическими лицами. У нас сложилась коллизия, когда понятная мотивация защиты прав ребенка обернулась существенными осложнениями для граждан Украины", - отметила она.

Согласно постановлению, с 29 октября родители могут пересекать пункт пропуска с детьми при наличии ID карты, а дети, не достигшие 14 лет, должны иметь заграничный паспорт. Министр считает, что это грозит существенными осложнениями для семей с детьми, особенно во время осенних каникул, так как оформление документов занимает до 30 дней и стоит около 700 гривен.

"В связи с этим я буду инициировать отсрочку введения в действие этой нормы с одновременным упрощением механизма оформления документов для детей с временно оккупированных территорий", - написала Коляда.

Она также сообщила, что уже обсудила этот вопрос с главой Миграционной службы Максимом Соколюком и главой МВД Арсеном Аваковым. Также она направляет официальное письмо министру внутренних дел с инициативой отсрочить вступление в силу этой нормы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с 29 октября вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. От ныне для пересечения КПВВ необходимо иметь при себе паспорт Украины, загранпаспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

Отметим, что в прошлый раз правила пересечения КПВВ изменялись в июле этого года.