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В Украине изменили порядок пересечения КПВВ на Донбассе

Новости » Общество    03.10.2019 - 14:26
В Украине изменили порядок пересечения КПВВ на Донбассе
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Новые требования вступят в силу с 29 октября

В Украине с 29 октября вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Сообщается, что для пересечения КПВВ необходимо иметь с собой паспорт Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

Граждане, которые не достигли 16 лет, должны иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка. Также пропуск таких граждан осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Соответствующий документ не требуется в случае, если ребенок возвращается в сопровождении родителя, с которым осуществила выезд.

Для граждан от 14 до 16 лет, которые обучаются на подконтрольной территории Украины, нужно иметь паспорт, и документ, подтверждающий обучение в учебном заведении.

"Миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом пользоваться до окончания срока его действия", - сообщили в госпогранслужбе.

Также в погранслужбе отметили, что покинуть оккупированные территории могут и граждане Украины без паспорта. Для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Граждане, родившиеся на оккупированной территории, должны уезжать с сопровождающим лицом и за его паспортным документом, а также документами, подтверждающими факт их рождения.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

Напомним, в прошлый раз правила пересечения КПВВ изменялись в июле этого года.

Также сообщалось, что в ближайшее время должен завершиться ремонт моста в Станице Луганской. По словам тогдашнего главы СНБО Александра Данилюка, ежедневно около 10 тыс. человек рискуют своим здоровьем переходя разрушенный мост.

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