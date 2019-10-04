Мінветеранів ініціює відстрочення запровадження нового порядку перетину лінії розмежування

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб ініціювати відстрочення введення нового порядку перетину фізичними особами лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оксани Коляда Facebook.

За її словами, в центрі уваги відомства знаходиться постанова №815.

"Зараз в центрі уваги нашої команди питання щодо постанови №815 (від 17 липня). Мова йде про перетин лінії розмежування фізичними особами. У нас склалася колізія, коли зрозуміла мотивація захисту прав дитини обернулася суттєвими ускладненнями для громадян України", - зазначила вона.

Згідно з постановою, з 29 жовтня батьки можуть перетинати пункт пропуску з дітьми при наявності ID карти, а діти, які не досягли 14 років, повинні мати закордонний паспорт. Міністр вважає, що це загрожує суттєвими ускладненнями для сімей з дітьми, особливо під час осінніх канікул, так як оформлення документів займає до 30 днів і коштує близько 700 гривень.

"У зв'язку з цим я буду ініціювати відстрочення введення в дію цієї норми з одночасним спрощенням механізму оформлення документів для дітей з тимчасово окупованих територій", - написала Коляда.

Вона також повідомила, що вже обговорила це питання з главою Міграційної служби Максимом Соколюком і главою МВС Арсеном Аваковим. Також вона спрямовує офіційний лист міністру внутрішніх справ з ініціативою відстрочити набуття чинності цієї норми.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 29 жовтня набирає чинності новий порядок перетину лінії розмежування на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Від нині для перетину КПВВ необхідно мати при собі паспорт України, закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України та дозвіл фізичної особи.

Відзначимо, що в минулий раз правила перетину КПВВ змінювалися в липні цього року.