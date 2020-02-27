Минветеранов: 65 освобожденных из плена украинцев получат по 100 тыс. гривен

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предоставило 65 украинцам, освобожденным из плена, статус лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Им обещают выплатить по 100 тысяч гривен материальной помощи, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Как отмечается, решение было принято в ходе заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, которая создана при Минветеранов.

"Сегодня такой статус получили 65 человек из числа тех, которые были освобождены 29 декабря 2019 года. Уже в начале следующей недели они получат финансовую помощь от государства в размере 100 тысяч гривен", - рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Комиссия рассмотрела пакеты документов и приняла решение о предоставлении статуса 57 гражданским лицам и 10 военнослужащим.

Ранее в Минветеранов уже анонсировали выплаты освобожденным из плена украинцам.

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Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан.