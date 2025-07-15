Мінветеранів залишиться, на місце Стефанішиної новий кандидат: деталі щодо кадрів у Кабміні
Тарас Качка та постпред України при ЄС Всеволод Ченцов претендують на посаду віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За інформацією співрозмовника видання, плануються такі кадрові рішення:
- на міністерство юстиції іде Герман Галущенко, замість нього, як ми і повідомляли раніше, буде Світлана Гринчук.
- досі невизначеність з віце-прем'єром по євроінтеграції: претендують Тарас Качка та постпред України при ЄС Всеволод Ченцов (сама ж Ольга Стефанішина після звільнення розглядається на місце Ченцова)
- Міністерство ветеранів залишиться окремим міністерством, приєднувати до Мінсоцу не будуть
- Ольга Вієра, директорка "Українського дому", відмовилась від посади голови Мінкульту, тепер розглядається Вероніка Селега (директорка креативної агенції Bickerstaff.157, екс-голова гуманітарного департаменту в ОП) - вона поки думає над пропозицією.
- Михайло Федоров буде першим віце-прем'єром
- після приєднання Мінагро до Мінекономіки, діючий голова Мінагро, Коваль, розглядається на пост голови Фонду держмайна, але фінального рішення немає.
Скоріше за все, буде ліквідовано посаду міністра Кабінету міністрів, але фінальне рішення ще не прийнято.
Зміна уряду
Як повідомляло РБК-Україна, цього тижня в Україні відбудеться зміна уряду.
Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем’єрці Юлії Свириденко зайняти посаду прем’єр-міністра. Вона має змінити Дениса Шмигаля, який очолював уряд з березня 2020 року - найдовше в історії незалежної України.
Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити першого віцепрем'єра Юлію Свириденко прем'єр-міністром. Пізніше стало відомо, Зеленський запропонував Свириденко посаду прем'єра.
Сьогодні Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Очікується, що він очолить Міністерство оборони України.
Також РБК-Україна зібрало всі деталі щодо того, як планують оновлення Кабміну.
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