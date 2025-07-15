Мінветеранів залишиться, на місце Стефанішиної новий кандидат: деталі щодо кадрів у Кабміні

Тарас Качка та постпред України при ЄС Всеволод Ченцов претендують на посаду віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Скоріше за все, буде ліквідовано посаду міністра Кабінету міністрів, але фінальне рішення ще не прийнято.

За інформацією співрозмовника видання, плануються такі кадрові рішення:

Зміна уряду

Як повідомляло РБК-Україна, цього тижня в Україні відбудеться зміна уряду.

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем’єрці Юлії Свириденко зайняти посаду прем’єр-міністра. Вона має змінити Дениса Шмигаля, який очолював уряд з березня 2020 року - найдовше в історії незалежної України.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити першого віцепрем'єра Юлію Свириденко прем'єр-міністром. Пізніше стало відомо, Зеленський запропонував Свириденко посаду прем'єра.

Сьогодні Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Очікується, що він очолить Міністерство оборони України.

Також РБК-Україна зібрало всі деталі щодо того, як планують оновлення Кабміну.

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