Минветеранов останется, на место Стефанишиной новый кандидат: детали по кадрам в Кабмине

Тарас Качка и постпред Украины при ЕС Всеволод Ченцов претендуют на должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Смена правительства

Как сообщало РБК-Украина, на этой неделе в Украине произойдет смена правительства.

Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Она должна сменить Дениса Шмыгаля, который возглавлял правительство с марта 2020 года - дольше всех в истории независимой Украины.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко премьер-министром. Позже стало известно, Зеленский предложил Свириденко должность премьера.

Сегодня Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра. Ожидается, что он возглавит Министерство обороны Украины.

Также РБК-Украина собрало все детали относительно того, как планируют обновление Кабмина.

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