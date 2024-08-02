Мінветеранів відреагувало на скандал з тендером на національне військове кладовище

В мережі спалахнув скандал після проведення тендеру на будівництво Національного військового меморіального кладовища. Перемогу отримала компанія, яка була зареєстрована на наступний день після оголошення тендеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства у справі ветеранів.

Мінветеранів опублікували заяву Національного військового меморіального кладовища, в якій пояснювалось питання щодо тендеру на будівництво.

"1 серпня 2024 система Prozorro визначила переможця тендеру на будівництво 1 черги Національне військове меморіальне кладовище. Ним став консорціум “БІЛДІНГ ЮА” з пропозицією у розмірі 1 759 401 657,00 гривень", - пояснили в організації.

За даними урядової організації, зауважили, що консорціум “БІЛДІНГ ЮА” є тимчасовим об'єднанням підприємств, створеним для реалізації конкретного проєкту.

"Це є розповсюдженою практикою, яка не суперечить законодавству. І у такій ситуації - бізнес об’єднався для участі в такому масштабному проєкті, як створення Національного військового меморіального кладовища", - йдеться в заяві.

Однак у мережі з'явилася інформація про можливу наявність російського паспорта в одного зі співвласників консорціуму.

"Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” звернулася до Консорціуму “БІЛДІНГ ЮА” з проханням надати відповідні пояснення", - повідомили в установі.

Вони також підкреслили, що договір підряду ще не підписаний, і його планове укладання відбудеться 6 серпня 2024 року.