Минветеранов отреагировало на скандал с тендером на национальное военное кладбище

В сети вспыхнул скандал после проведения тендера на строительство Национального военного мемориального кладбища. Победу получила компания, которая была зарегистрирована на следующий день после объявления тендера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по делу ветеранов.

Минветеранов опубликовали заявление Национального военного мемориального кладбища, в котором объяснялся вопрос о тендере на строительство.

"1 августа 2024 года система Prozorro определила победителя тендера на строительство 1 очереди Национальное военное мемориальное кладбище. Им стал консорциум "БИЛДИНГ ЮА" с предложением в размере 1 759 401 657,00 гривен", - пояснили в организации.

По данным правительственной организации, отметили, что консорциум "БИЛДИНГ ЮА" является временным объединением предприятий, созданным для реализации конкретного проекта.

"Это является распространенной практикой, которая не противоречит законодательству. И в такой ситуации - бизнес объединился для участия в таком масштабном проекте, как создание Национального военного мемориального кладбища", - говорится в заявлении.

Однако в сети появилась информация о возможном наличии российского паспорта у одного из совладельцев консорциума.

"Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" обратилось к Консорциуму "БИЛДИНГ ЮА" с просьбой предоставить соответствующие объяснения", - сообщили в учреждении.

Они также подчеркнули, что договор подряда еще не подписан, и его плановое заключение состоится 6 августа 2024 года.