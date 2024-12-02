ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Минируют дороги и уничтожают вражескую технику. Операторы "Вампиров" показали работу на фронте

Понедельник 02 декабря 2024 09:19
UA EN RU
Минируют дороги и уничтожают вражескую технику. Операторы "Вампиров" показали работу на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Операторы дронов "Вампир" 71-й отдельной егерской бригады продемонстрировали свое мастерство в боевых условиях. Среди их обязанностей: минирование дорог, уничтожение вражеской техники и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ).

"Услышав шум винтов "Вампира" оккупанты пытаются скрываться, но способность беспилотника поднимать большой вес сводят вражеские старания на нет", - ДШВ ВСУ.

Благодаря нескольким килограммам взрывчатки на борту и высокой квалификации пилотов 71-й ОЕБр, у врага нет шансов избежать поражения.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация понесла потери в живой силе, которые достигают около 744 тысяч человек. За последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1790 оккупантов, а также уничтожили:

  • 9 танков;
  • 28 боевых бронированных машин.

Тем временем бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады поразили северокорейский ПТРК в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны