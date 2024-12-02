Минируют дороги и уничтожают вражескую технику. Операторы "Вампиров" показали работу на фронте

Операторы дронов "Вампир" 71-й отдельной егерской бригады продемонстрировали свое мастерство в боевых условиях. Среди их обязанностей: минирование дорог, уничтожение вражеской техники и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ).

"Услышав шум винтов "Вампира" оккупанты пытаются скрываться, но способность беспилотника поднимать большой вес сводят вражеские старания на нет", - ДШВ ВСУ.

Благодаря нескольким килограммам взрывчатки на борту и высокой квалификации пилотов 71-й ОЕБр, у врага нет шансов избежать поражения.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация понесла потери в живой силе, которые достигают около 744 тысяч человек. За последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1790 оккупантов, а также уничтожили:

9 танков;

28 боевых бронированных машин.

Тем временем бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады поразили северокорейский ПТРК в Харьковской области.