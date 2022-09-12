За минувшие сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки, 11 сентября, освободили более 20 населенных пунктов, проводятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.
Враг продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения.
За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.
Силы обороны отразили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевой бои продолжаются.
После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.
Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Эта тенденция сохраняется.
Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двухлетняя Харьковская область.
В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей.
Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов - поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.
Уничтожены 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Утраты неприятеля в живой силе уточняются.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили Чкаловское Харьковской области и установили в поселке флаг Украины.
Контрнаступление продолжается. Наши военные освободили уже около 40 населенных пунктов в регионе.
Между тем министр обороны Алексей Резников не исключает того, что Россия может попытаться осуществить ответное контрнаступление на фоне успеха наших воинов.
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