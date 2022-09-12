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За минувшие сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, - Генштаб

Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины за сутки, 11 сентября, освободили более 20 населенных пунктов, проводятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.

Враг продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения.

За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении - возле Кондратовки Сумской области;
  • на Харьковском направлении - населенных пунктов Константиновка, Уды;
  • на Славянском направлении противник обстрелов не вел;
  • на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;
  • на Авдеевском направлении обстрелов подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении - огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;
  • на Запорожском направлении - возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.

Силы обороны отразили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевой бои продолжаются.

После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.

Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Эта тенденция сохраняется.

Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двухлетняя Харьковская область.

В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов - поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Уничтожены 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Утраты неприятеля в живой силе уточняются.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили Чкаловское Харьковской области и установили в поселке флаг Украины.

Контрнаступление продолжается. Наши военные освободили уже около 40 населенных пунктов в регионе.

Между тем министр обороны Алексей Резников не исключает того, что Россия может попытаться осуществить ответное контрнаступление на фоне успеха наших воинов.

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Генштаб ВСУ