За минулу добу ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів, - Генштаб

Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ за окремими напрямками.

Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку і намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого становища.

За минулу добу ворог завдав 18 ракетних і 39 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - біля Кіндратівки Сумської області;

- біля Кіндратівки Сумської області; на Харківському напрямку - населених пунктів Костянтинівка, Уди;

- населених пунктів Костянтинівка, Уди; на Слов'янському напрямку противник обстрілів не вів;

противник обстрілів не вів; на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам'яне та Спірне;

- в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам'яне та Спірне; на Бахмутському напрямку - у районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;

- у районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве; на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку - вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного і Нікольського;

- вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного і Нікольського; на Запорізькому напрямку - біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та залізничного.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та мирне.

Сили оборони відбили атаки противника неподалік від Майорська і Красногорівки. У районах Миколаївки другої і Зайцевого бої тривають.

Після вдалих дій, зроблених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації в місті Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан вони масово відмовляються від повернення в зону ведення бойових дій.

Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції і тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Ця тенденція зберігається.

Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно і транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук і Дворічна Харківська область.

У Луганській області російські військові з сім'ями покинули місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з-поміж місцевих жителів.

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів - вражений взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Знищені 1 БПЛА типу "Орлан-10", збита одна керована ракета X-59, чотири керовані ракети морського базування типу "Калібр" і п'ять керованих ракет повітряного базування типу X-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються.

Ракетні війська і артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили і бойової техніки, порушення системи управління і логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили Чкаловське Харківської області і встановили в селищі прапор України.

Контрнаступ триває. Наші військові звільнили вже близько 40 населених пунктів в регіоні.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков не виключає того, що Росія може спробувати здійснити контрнаступ у відповідь на тлі успіху наших воїнів.

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