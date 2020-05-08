За сутки в Украине умер 21 больной коронавирусом

Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Всего в Украине зарегистрирована 361 смерть от инфекции

За минувшие сутки в Украине зарегистрирован 21 смертельный случай в результате осложнений, вызванных COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на утро 8 мая, количество официально подтвержденных летальных случаев в Украине увеличилась до 361. Вчера сообщалось о 340 погибших от инфекции.

"За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай. Большинство больных имели сопутствующие заболевания.", - сообщил Степанов.

Накануне в Одесской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса. 7 мая, днем скончалась 60-летняя жительница села Липецкое Подольского района, которая была доставлена в городскую больницу Подольска в тяжелом состоянии неделю назад. У нее был лишний вес.

По данным британских ученых, ожирение стало наиболее значимым фактором для госпитализации пациентов с COVID-19, за ним следовали курения и медленная ходьба. При этом ожирение удваивало риск попадания в больницу.

В четверг, 7 мая, Кабинет министров опубликовал постановление о послаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая. РБК-Украина собрало весь список послаблений.