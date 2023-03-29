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"Мінували" будівлі держорганів в Україні. Викрито групу дітей, якою керувала ФСБ РФ

Фото: СБУ викрила групу дітей, які під керівництвом ФСБ мінували будівлі в Україні (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ встановила, що російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні. Група тінейджерів причетна до серії анонімних повідомлень про "вибухівку" у Києві та інших регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Найбільше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури. У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби.

"Для цього створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України. Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про "мінування", - додали в СБУ.

Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні. Встановлено, що "розсилку" здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації.

У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівської області.

Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання. Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, раніше в СБУ заявляли, що за хвилею повідомлень про мінування об'єктів у регіонах України може стояти Росія. А масові псеводмінування націлені на створення напруги та панічних настроїв в українському суспільстві.

Нагадаємо, наприклад, невідомий повідомив про мінування метро та аеропортів в Києві. Також вибухівку шукали в торгових центрах Черкас.

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