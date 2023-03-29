"Мінували" будівлі держорганів в Україні. Викрито групу дітей, якою керувала ФСБ РФ

СБУ встановила, що російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні. Група тінейджерів причетна до серії анонімних повідомлень про "вибухівку" у Києві та інших регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.