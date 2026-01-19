Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня

За добу чисельність знищеного або виведеного з ладу особового складу зросла приблизно на тисячу осіб, довівши сумарні втрати до 1,22 мільйона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Кількість знищених танків сягнула 11,5 тисячі, бойових броньованих машин - майже 24 тисячі.
Артилерійські системи противника налічують понад 36 тисяч знищених одиниць, включно з 1,6 тисячі реактивних систем залпового вогню та 1,2 тисячі засобів ППО.
Суттєвих втрат зазнала авіація і флот: 434 літаки і 347 вертольотів знищено або виведено з ладу.
Також противник позбувся понад 110 тисяч оперативно-тактичних безпілотників, понад 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, а також двох підводних човнів.
Автомобільна техніка та автоцистерни противника скоротилися майже на 75 тисяч одиниць, а спеціальна техніка - на понад 4 тисячі.
Добовий приріст втрат підтверджує, що російська армія продовжує зазнавати значних труднощів на всіх напрямках, а ефективність української оборони залишається високою.
Нагадуємо, що Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників, не знижуючи темпів випуску, що, за оцінкою керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка, становить загрозу не тільки для України, а й для країн Європейського регіону НАТО.
Зазначимо, що в умовах енергетичної кризи поліція України перейшла на посилений режим роботи, організувавши патрулювання для підтримання громадського порядку та охорони об'єктів критичної інфраструктури.