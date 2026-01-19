Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня

Втрати бронетехніки та артилерії

Кількість знищених танків сягнула 11,5 тисячі, бойових броньованих машин - майже 24 тисячі.

Артилерійські системи противника налічують понад 36 тисяч знищених одиниць, включно з 1,6 тисячі реактивних систем залпового вогню та 1,2 тисячі засобів ППО.

Авіація, безпілотники та флот

Суттєвих втрат зазнала авіація і флот: 434 літаки і 347 вертольотів знищено або виведено з ладу.

Також противник позбувся понад 110 тисяч оперативно-тактичних безпілотників, понад 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, а також двох підводних човнів.

Втрати техніки в тилу

Автомобільна техніка та автоцистерни противника скоротилися майже на 75 тисяч одиниць, а спеціальна техніка - на понад 4 тисячі.

Добовий приріст втрат підтверджує, що російська армія продовжує зазнавати значних труднощів на всіх напрямках, а ефективність української оборони залишається високою.