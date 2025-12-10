UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Мінуснули понад тисячу окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати армії РФ на 10 грудня

Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

З 24 лютого 2022 року до 10 грудня 2025 року втрати російських військ продовжують накопичуватися, попри спроби агресора зберегти боєздатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Щодня фіксуються нові втрати особового складу і техніки, що відображає ефективність оборони України та стабільний опір на фронті.

Втрати особового складу

Станом на 10 грудня сумарні втрати противника склали близько 1 183 620 осіб, що збільшилося на 1 010 за останню добу.

Ці дані демонструють постійний тиск українських сил і високі витрати для російської армії у веденні війни проти України.

Авіація та вертольоти

За період бойових дій противник позбувся 431 літака і 347 вертольотів. Ці втрати продовжують обмежувати можливості агресора щодо нанесення ударів і перекидання військ, знижуючи ефективність повітряної підтримки на фронті.

Бронетехніка та артилерія

Українські захисники знищили 11 404 танки (+1 за добу) і 23 692 бойові бронемашини (+1). Артилерійські системи противника сягнули 34 969 одиниць (+25), а реактивні системи залпового вогню становлять 1 563. Крім того, втрати оперативно-тактичних безпілотників склали 89 066 (+177).

Морські та ракетні сили

Сильні удари по морських і ракетних об'єктах противника призвели до знищення 28 кораблів і катерів, одного підводного човна і 4 058 крилатих ракет. Ці втрати продовжують послаблювати стратегічну мобільність і наступальні можливості Росії.

Спеціальна та автомобільна техніка

З 24 лютого 2022 року по 10 грудня Росія втратила 69 350 одиниць автомобільної техніки (+107) і 4 019 одиниць спеціального обладнання. Втрати засобів ППО склали 1 253 одиниці, що знижує здатність противника відбивати удари українських повітряних і ракетних сил.

Нагадуємо, що великі індійські оборонні компанії цього року направили своїх керівників на закриті переговори в Росію, де наприкінці жовтня відбулися рідкісні зустрічі з російською стороною для обговорення можливих спільних проєктів напередодні запланованого візиту Володимира Путіна в Нью-Делі.

Зазначимо, що українські підрозділи були змушені залишити позиції за кілька кілометрів від Покровська, оскільки ділянки оборони, розташовані приблизно за 5-7 км від міста, більше не давали змоги проводити ротації та ставали вразливими до проникнення російських сил.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніГенштаб ВСУ