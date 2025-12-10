RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Минуснули свыше тысячи оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях армии РФ на 10 декабря

Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

С 24 февраля 2022 года по 10 декабря 2025 года потери российских войск продолжают накапливаться, несмотря на попытки агрессора сохранить боеспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Каждый день фиксируются новые утраты личного состава и техники, что отражает эффективность обороны Украины и стабильное сопротивление на фронте.

Потери личного состава

По состоянию на 10 декабря суммарные потери противника составили около 1 183 620 человек, что увеличилось на 1 010 за последние сутки.

Эти данные демонстрируют постоянное давление украинских сил и высокие издержки для российской армии в ведении войны против Украины.

Авиация и вертолеты

За период боевых действий противник лишился 431 самолета и 347 вертолетов. Эти потери продолжают ограничивать возможности агрессора по нанесению ударов и переброске войск, снижая эффективность воздушной поддержки на фронте.

Бронетехника и артиллерия

Украинские защитники уничтожили 11 404 танка (+1 за сутки) и 23 692 боевые бронемашины (+1). Артиллерийские системы противника достигли 34 969 единиц (+25), а реактивные системы залпового огня составляют 1 563. Кроме того, утраты оперативно-тактических беспилотников составили 89 066 (+177).

Морские и ракетные силы

Сильные удары по морским и ракетным объектам противника привели к уничтожению 28 кораблей и катеров, одного подводного лодки и 4 058 крылатых ракет. Эти потери продолжают ослаблять стратегическую мобильность и наступательные возможности России.

Специальная и автомобильная техника

С 24 февраля 2022 года по 10 декабря Россия лишилась 69 350 единиц автомобильной техники (+107) и 4 019 единиц специального оборудования. Потери средств ПВО составили 1 253 единицы, что снижает способность противника отражать удары украинских воздушных и ракетных сил.

Напоминаем, что крупные индийские оборонные компании в этом году направили своих руководителей на закрытые переговоры в Россию, где в конце октября состоялись редкие встречи с российской стороной для обсуждения возможных совместных проектов накануне запланированного визита Владимира Путина в Нью-Дели.

Отметим, что украинские подразделения были вынуждены оставить позиции в нескольких километрах от Покровска, поскольку участки обороны, расположенные примерно в 5–7 км от города, больше не позволяли проводить ротации и становились уязвимыми к проникновению российских сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУ