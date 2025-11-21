ua en ru
Минуснули 13 тысяч россиян. Сырский рассказал об успехах контрнаступления на Донбассе

Украина, Пятница 21 ноября 2025 22:16
UA EN RU
Минуснули 13 тысяч россиян. Сырский рассказал об успехах контрнаступления на Донбассе Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Валерий Ульяненко

В период с августа по октябрь этого года украинские защитники проводили контрнаступательные действия на Донбассе. В результаты потери России составили более 13 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Генерал выступил в формате видеосвязи на заседании европейского Военного комитета под председательством генерала Шона Кленси. Во время выступления Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте.

"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, за все время войны страна-агрессор запустила по Украине более 112 тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед". Главные цели россиян - гражданская инфраструктура и жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения.

С конца августа по октябрь 2025 года Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении.

"В результате подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными", - рассказал Сырский.

Он также поблагодарил за реализацию инициативы PURL. Генерал подчеркнул, что она крайне важна для защиты украинцев и критической инфраструктуры, а также поддержки Сил обороны на фронте.

Напомним, Покровское направление остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские оккупанты пытаются окружить город с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Сейчас в Покровске находятся более 300 россиян. Они использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в город.

