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Мінус вертоліт та РЕБ. За добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад 10 одиниць техніки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

На Таврійському напрямку протягом доби втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Тарнавський.

За його даними, ЗСУ знищили 13 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема:

  • вертоліт “Ка-52”,
  • РЕБ “Борисоглебськ”,
  • БпЛА “Орлан-10”,
  • озброєння та військову техніку з пально-мастильними матеріалами,
  • 3 склади ворога.

Контрнаступ ЗСУ

Зазначимо, що нещодавно окупанти заявили, що їхні війська нібито змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти. При цьому у Силах оборони таку інформацію спростували.

Тим часом The New York Times повідомляє, що наступ ЗСУ під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику росіян. Після цього буде можливість зайти у тил Бахмута.

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