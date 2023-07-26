Минус вертолет и РЭБ. За сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники

На Таврическом направлении в течение суток потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Тарнавский.
По его данным, ВСУ уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники противника. В частности:
Отметим, что недавно оккупанты заявили, что их войска якобы заставили ВСУ отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта. При этом в Силах обороны такую информацию опровергли.
Тем временем The New York Times сообщает, что наступление ВСУ под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику россиян. После этого будет возможность зайти в тыл Бахмута.
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