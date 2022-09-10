Минус вертолет и 350 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 10 сентября ориентировочно составили:
В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Напомним, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.
Также мы писали, что ВСУ освободили Купянск Харьковской области. В городе уже установлен украинский флаг.