Мінус вертоліт і 350 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів, а також знищили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52250 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 10 вересня орієнтовно склали:
У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області. ЗСУ мають всі шанси розірвати наземні лінії зв'язку росіян з ізюмом.
Також ми писали, що ЗСУ звільнили Куп'янськ Харківської області. У місті вже встановлено український прапор.