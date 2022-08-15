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Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 750 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 15 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43750 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 1876 (+12);
  • боевых бронированных машин - 4141 (+15);
  • артиллерийских систем - 985 (+5);
  • РСЗО - 261 (+0);
  • средства ПВО - 136 (+0);
  • самолетов - 233 (+0);
  • вертолетов - 195 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 787 (+3);
  • крылатые ракеты - 187 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5);
  • специальной техники - 92 (+1).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.

Кроме того, ВСУ на юге и востоке уничтожили по одной базе оккупантов.

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