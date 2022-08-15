Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 750 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.

Кроме того, ВСУ на юге и востоке уничтожили по одной базе оккупантов.

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