Мінус тисячі кубометрів палива. У Смоленській області атаковані дві нафтобази, - джерела

Дрони Служби безпеки України атакували дві нафтобази у Смоленській області Росії в ніч на 24 квітня. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначають джерела, цієї ночі були атаковані дві бази "Роснєфті" зі зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів. Вони розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області.
За даними джерел, "бавовну" влаштували дрони СБУ.
На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.
"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", - зазначило джерело.
Цієї ночі росіяни поскаржилися на атаку на об'єкти у Смоленській та Липецькій областях. Російські чиновники заявили про пожежі на паливно-енергетичних об'єктах.
Так, губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що сталася пожежа на двох об'єктах у двох районах області. Жителі Смоленської області у соцмережах скаржилися на вибухи на пожежу на нафтобазах.
Масштабну пожежу на одній з нафтобаз підтвердили супутникові зображення.
При цьому Міністерство оборони Росії запевнило, що "відбило" атаку і нібито збило вісім дронів у Курській, Бєлгородській, Воронезькій та Смоленській областях.
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