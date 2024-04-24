Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники

Как отмечают источники, этой ночью были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов. Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.

По данным источников, "бавовну" устроили дроны СБУ.



На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые снабжают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", - отметил источник.