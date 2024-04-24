Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники

Дроны Службы безопасности Украины атаковали две нефтебазы в Смоленской области России в ночь на 24 апреля. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, этой ночью были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов. Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.
По данным источников, "бавовну" устроили дроны СБУ.
На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.
"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые снабжают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", - отметил источник.
Этой ночью россияне пожаловались на атаку на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские чиновники заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах.
Так, губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что произошел пожар на двух объектах в двух районах области. Жители Смоленской области в соцсетях жаловались на взрывы пожара на нефтебазах.
Масштабный пожар на одной из нефтебаз подтвердили спутниковые изображения.
При этом Министерство обороны России заверило, что "отбило" атаку и якобы сбило восемь дронов в Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.
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