Мінус танк та БМП. ЗСУ накрили колону російських військ у районі Вугледару

Українські військові за допомогою дронів виявили ворожу колону у районі Вугледару Донецької області. Артилеристи, своєю чергою, успішно накрили вогнем російську техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова в Telegram .

Українські військові за допомогою дронів, придбаних за кошти донорів UNITED24, відпрацювали по колоні російської техніки в районі Вугледару. "Завдяки "пташкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, що влучно відпрацювала", - написав Федоров. По колоні відпрацювали 21 окремий батальйон "Сармат" спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами. Фото: результат вдалого влучення українських артилеристів колоною росіян (t.me/zedigital)