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Мінус танк та БМП. ЗСУ накрили колону російських військ у районі Вугледару

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Вугледар, П'ятниця 17 лютого 2023 15:24
Мінус танк та БМП. ЗСУ накрили колону російських військ у районі Вугледару Фото: ЗСУ накрили колону російських військ у районі Вугледару (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові за допомогою дронів виявили ворожу колону у районі Вугледару Донецької області. Артилеристи, своєю чергою, успішно накрили вогнем російську техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова в Telegram .

Українські військові за допомогою дронів, придбаних за кошти донорів UNITED24, відпрацювали по колоні російської техніки в районі Вугледару.

"Завдяки "пташкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, що влучно відпрацювала", - написав Федоров.

По колоні відпрацювали 21 окремий батальйон "Сармат" спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами.

Фото: результат вдалого влучення українських артилеристів колоною росіян (t.me/zedigital)

Нагадаємо, раніше військові розповіли, що окупаційні війська змінили свою тактику у напрямку Вугледара Донецької області. Противник замість штурмів ночами почав відновлювати свої сили.

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