ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минус танк и БМП. ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара

Новина українською →
Угледар, Пятница 17 февраля 2023 15:24
Минус танк и БМП. ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара Фото: ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую колонну в районе Угледара Донецкой области. Артиллеристы, в свою очередь, успешно накрыли огнем российскую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова в Telegram.

Украинские военные с помощью дронов, которые были приобретены за средства доноров UNITED24, отработали по колонне российской техники в районе Угледара.

"Благодаря "птичкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты метко отработавшей артиллерии", - - написал Федоров.

По колонне отработали 21 отдельный батальон "Сармат" совместно с 55 артиллерийской и 72 механизированной бригадами.

Фото: результат удачного попадания украинских артиллеристов по колонне россиян (t.me/zedigital)

Напомним, ранее военные рассказали, что оккупационные войска изменили свою тактику в направлении Угледара Донецкой области. Противник вместо штурмов по ночам начал восстанавливать свои силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область ВСУ
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен