Минус танк и БМП. ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара
Украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую колонну в районе Угледара Донецкой области. Артиллеристы, в свою очередь, успешно накрыли огнем российскую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова в Telegram.
Украинские военные с помощью дронов, которые были приобретены за средства доноров UNITED24, отработали по колонне российской техники в районе Угледара.
"Благодаря "птичкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты метко отработавшей артиллерии", - - написал Федоров.
По колонне отработали 21 отдельный батальон "Сармат" совместно с 55 артиллерийской и 72 механизированной бригадами.
Фото: результат удачного попадания украинских артиллеристов по колонне россиян (t.me/zedigital)
Напомним, ранее военные рассказали, что оккупационные войска изменили свою тактику в направлении Угледара Донецкой области. Противник вместо штурмов по ночам начал восстанавливать свои силы.
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