Минус танк и БМП. ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара

Украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую колонну в районе Угледара Донецкой области. Артиллеристы, в свою очередь, успешно накрыли огнем российскую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова в Telegram .

Украинские военные с помощью дронов, которые были приобретены за средства доноров UNITED24, отработали по колонне российской техники в районе Угледара.

"Благодаря "птичкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты метко отработавшей артиллерии", - - написал Федоров.

По колонне отработали 21 отдельный батальон "Сармат" совместно с 55 артиллерийской и 72 механизированной бригадами.

Фото: результат удачного попадания украинских артиллеристов по колонне россиян (t.me/zedigital)