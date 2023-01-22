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Мінус танк, БМП та десятки росіян: у Генштабі показали ворожий "наступ" на Запорізькому напрямку

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Неділя 22 січня 2023 15:08
Мінус танк, БМП та десятки росіян: у Генштабі показали ворожий "наступ" на Запорізькому напрямку Ілюстративне фото: у Генштабі показали ворожий "наступ" на Запорізькому напрямку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продемонстрували, як російські окупанти "наступають" на Запорізькому напрямку. У результаті однієї з таких спроб загарбники втратили 30 солдатів, танк та п'ять БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції", - зазначають військові.

Нагадаємо, російські окупанти не ведуть масштабних наступів у Запорізькій області, але намагаються штурмувати українські позиції малими групами.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що українські десантники загнали російських військових у пастку за допомогою самохідної установки "Краб", а потім знищили їх.

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Запорожская область Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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