Мінус Су-35 та Су-34. СБУ розгромила авіацію РФ за 500 км від фронту

Нагадаємо, що раніше у Службі безпеки України звернулися до громадян із проханням дотримуватися заходів безпеки та наголосили, що не можна знімати й поширювати прильоти та роботу сил протиповітряної оборони.

У відомстві підкреслили, що фіксація наслідків ворожих ударів може допомагати окупантам коригувати наступні атаки.

Заклики спецслужб лунають на тлі посилення ворожих атак на українську столицю.

Зокрема, як раніше зазначав президент Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін прагне змусити українців покинути Київ та віддав наказ наростити удари по місту.