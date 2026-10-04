Минус Су-35 и Су-34. СБУ разгромила авиацию РФ в 500 км от фронта

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины обратились к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности и подчеркнули, что нельзя снимать и распространять прилеты и работу сил противовоздушной обороны.

В ведомстве подчеркнули, что фиксация последствий вражеских ударов может помогать оккупантам корректировать следующие атаки.

Призывы спецслужб раздаются на фоне усиления вражеских атак на украинскую столицу.

В частности, как ранее отмечал президент Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин стремится заставить украинцев покинуть Киев и приказал нарастить удары по городу.