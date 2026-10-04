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Минус Су-35 и Су-34. СБУ разгромила авиацию РФ в 500 км от фронта

16:50 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Минус Су-35 и Су-34. СБУ разгромила авиацию РФ в 500 км от фронта Фото: СБУ уничтожила Су-35 и Су-34 (Getty Images)
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СБУ атаковали российский военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея, поразив два истребителя и состав боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В ночь на среду дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ нанесли удар по военно-воздушной базе РФ, расположенной примерно в 500 км от линии фронта.

По данным спецслужбы, на территории объекта удалось поразить многоцелевой истребитель Су-35 (ориентировочная экспортная стоимость составляет $100 млн), истребитель-бомбардировщик Су-34 (ориентировочная экспортная стоимость составляет $50 млн) и состав с авиационным вооружением и боеприпасами.

Оба боевых самолета являются основными носителями управляемых авиационных бомб (КАБ), которые ежедневно применяет российская армия для обстрелов украинских передовых позиций и прифронтовых городов.

В Службе безопасности Украины отмечают, что системно уничтожают военную инфраструктуру и авиацию на территории РФ, чтобы снизить боевой потенциал врага.

В ведомстве отмечают, что каждый удар по гражданским объектам и критической инфраструктуре Украины будет иметь зеркальный ответ.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины обратились к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности и подчеркнули, что нельзя снимать и распространять прилеты и работу сил противовоздушной обороны.

В ведомстве подчеркнули, что фиксация последствий вражеских ударов может помогать оккупантам корректировать следующие атаки.

Призывы спецслужб раздаются на фоне усиления вражеских атак на украинскую столицу.

В частности, как ранее отмечал президент Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин стремится заставить украинцев покинуть Киев и приказал нарастить удары по городу.

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