UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінус склад та ворожа техніка: нацгвардійці вдарили по позиціях росіян на сході (відео)

Фото: нацгвардійці вдарили по позиціях росіян на сході (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бійці одного з підрозділів Нацгвардії України завдали удару по позиції росіян на сході. Внаслідок чого знищено склад боєприпасів та чимало техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Бійці одного з підрозділів Національної гвардії за минулу добу завдали значних втрат ворогові на одному зі східних напрямків. Знищили склад БК, 1 - БМД, 2 - БМД, місце зосередження особового складу противника та дві одиниці БАТ, які ворог використав для інженерного обладнання своїх позицій ", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що над Україною 22 жовтня збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного додатку "єППО".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяВійна в УкраїніРосійська Федерація