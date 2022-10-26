Минус склад и вражеская техника: нацгвардейцы ударили по позициям россиян на востоке (видео)

Бойцы одного из подразделений Нацгвардии Украины нанесли удар по позиция россиян на востоке. Вследствие чего уничтожен склад боеприпасов и немало техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
"Бойцы одного из подразделений Национальной гвардии за минувшие сутки нанесли значительные потери врагу на одном из восточных направлений. Уничтожили состав БК, 1 - БМД, 2 - БМД, место сосредоточения личного состава противника и две единицы БАТ, которые враг использовал для инженерного оборудования своих позиций", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали, что над Украиной 22 октября сбили ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения "єППО".
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