Минус еще свыше 1100 оккупантов: Генштаб обновил статистику на утро 11 января

С начала полномасштабного вторжения России в Украину противник понес значительные потери в личном составе и технике, при этом регулярные обновления свидетельствуют о продолжающихся ударах по российским войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава

По последним данным, ориентировочные потери личного состава противника составили 1 218 940 человек, что на +1130 больше по сравнению с предыдущей отчетной датой. Эти цифры подчеркивают интенсивность боевых действий и масштаб сопротивления украинской армии.

Потери техники

Серьезные потери фиксируются и среди техники врага:

11541 танк (+11)

23885 боевых бронетранспортеров (+3)

35952 артиллерийские системы (+44)

1598 реактивных систем залпового огня (+1)

1269 средств ПВО

434 самолета

347 вертолетов

104068 оперативно-тактических БПЛА (+654)

4155 крылатых ракет

28 кораблей и катеров , 2 подводные лодки

73644 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+134)

4039 единиц специальной техники

Высокие цифры свидетельствуют о масштабном ущербе российской армии и демонстрируют эффективность украинской обороны, особенно в части авиации, беспилотников и артиллерии.

Регулярные обновления позволяют анализировать динамику боевых действий и прогнозировать дальнейшие потребности противника.