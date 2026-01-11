Минус еще свыше 1100 оккупантов: Генштаб обновил статистику на утро 11 января
С начала полномасштабного вторжения России в Украину противник понес значительные потери в личном составе и технике, при этом регулярные обновления свидетельствуют о продолжающихся ударах по российским войскам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Потери личного состава
По последним данным, ориентировочные потери личного состава противника составили 1 218 940 человек, что на +1130 больше по сравнению с предыдущей отчетной датой. Эти цифры подчеркивают интенсивность боевых действий и масштаб сопротивления украинской армии.
Потери техники
Серьезные потери фиксируются и среди техники врага:
-
11541 танк (+11)
-
23885 боевых бронетранспортеров (+3)
-
35952 артиллерийские системы (+44)
-
1598 реактивных систем залпового огня (+1)
-
1269 средств ПВО
-
434 самолета
-
347 вертолетов
-
104068 оперативно-тактических БПЛА (+654)
-
4155 крылатых ракет
-
28 кораблей и катеров, 2 подводные лодки
-
73644 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+134)
-
4039 единиц специальной техники
Высокие цифры свидетельствуют о масштабном ущербе российской армии и демонстрируют эффективность украинской обороны, особенно в части авиации, беспилотников и артиллерии.
Регулярные обновления позволяют анализировать динамику боевых действий и прогнозировать дальнейшие потребности противника.
Напоминаем, что к вечеру 10 января Вооруженные силы Украины успешно отразили 139 штурмов российских войск, при этом наиболее напряженной оставалась линия фронта в районе Покровского, где фиксировалось наибольшее количество атак противника за сутки.
Отметим, что по состоянию на 16:00 10 января 2026 года силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на нескольких направлениях. Было зафиксировано 68 боестолкновений, при этом артиллерийские и авиационные удары противника наносили поражения в Сумской и Черниговской областях, но украинские войска успешно отражают атаки.