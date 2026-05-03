Мінус ще один носій "Калібрів": Сили оборони уразили ракетний корабель "Каракурт"

Глава СБУ генерал-майор Євгеній Хмара доповів президенту про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ.

Це була спільна операція Служби безпеки, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників.

Уражено ракетний корабель "Каракурт", сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту.

"Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив СБУ й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах. Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій", - зазначив Зеленський.