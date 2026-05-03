Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Минус еще один носитель "Калибров": Силы обороны поразили ракетный корабль "Каракурт"

14:20 03.05.2026 Вс
1 мин
Это результат атаки на порт Приморск
aimg Татьяна Степанова
Фото: Силы обороны поразили российский ракетный корабль "Каракурт" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Силы обороны поразили российский ракетный корабль "Каракурт" в порту Приморск. Он является носителем крылатых ракет "Калибров", которые враг часто запускает по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Глава СБУ генерал-майор Евгений Хмара доложил президенту об успешном поражении объектов порта Приморск.

Это была совместная операция Службы безопасности, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников.

Поражены ракетный корабль "Каракурт", сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

Значительные повреждения достигнуты также и в инфраструктуре нефтеналивного порта.

Фото: Силы обороны поразили ракетный корабль РФ "Каракурт"(t.me/V_Zelenskiy_official)

"Каждый такой наш результат ограничивает российский потенциал войны. Согласовал СБУ и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам. Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших защитных операций", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны поразили два нефтяных танкера РФ в акватории порта Новороссийск, которые использовались для перевозки нефти.

