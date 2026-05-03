Минус еще один носитель "Калибров": Силы обороны поразили ракетный корабль "Каракурт"

Глава СБУ генерал-майор Евгений Хмара доложил президенту об успешном поражении объектов порта Приморск.

Это была совместная операция Службы безопасности, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников.

Поражены ракетный корабль "Каракурт", сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

Значительные повреждения достигнуты также и в инфраструктуре нефтеналивного порта.

"Каждый такой наш результат ограничивает российский потенциал войны. Согласовал СБУ и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам. Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших защитных операций", - отметил Зеленский.