Мінус ще один "Алігатор". Українські військові збили російський вертоліт Ка-52

За даними Генштабу, сьогодні в другій половині дня військові Збройних сил України ліквідували російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

"Бюджет РФ недорахується ще близько 16 млн доларів США", - додали в штабі.

Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують вести наступ на фронті. Тим часом армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія втратила на війні проти України вже понад 219 тисяч своїх військових. За останню добу ЗСУ знищили ще 650 росіян.

Також британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерал-майора Сергія Горячева, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії.

Крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України на тлі посилення бойових дій.

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