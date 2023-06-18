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Минус еще один "Аллигатор". Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52

Фото: украинские военные уничтожили российский вертолет (wikipedia-org)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные сегодня, 18 июня, ликвидировали еще один вражеский вертолет. Потери для оккупантов составили более 15 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня во второй половине дня военные Вооруженных сил Украины ликвидировали российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

"Бюджет РФ недосчитается еще около 16 млн долларов США", - добавили в штабе.

Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают наступление на фронте. Тем временем армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия потеряла на войне против Украины уже более 219 тысяч своих военных. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 650 россиян.

Также британская разведка подтвердила ликвидацию российского генерал-майора Сергея Горячева, бывшего начальником штаба 35-й общевойсковой армии.

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в России в девять раз больше погибших, чем у Украины на фоне усиления боевых действий.

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окупантиГенштаб ВСУВойна России против Украины