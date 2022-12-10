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Окупанти вночі атакували Україну "Шахедами": вдалося збити десяток дронів

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Субота 10 грудня 2022 08:32
Окупанти вночі атакували Україну "Шахедами": вдалося збити десяток дронів Фото: окупанти вночі атакували Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося збити 10 із 15 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями" йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, щоросійські сили, ймовірно, модифікували іранські безпілотники для роботи у холодніших погодних умовах. У зв'язку з чим найближчими тижнями окупанти можуть збільшити використання "Шахедів" проти України.

Як відомо, Росія кілька тижнів не використала для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе. За припущенням військових, це пов'язано не так з морозами, як із закінченням партії постачання дронами з Ірану.

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