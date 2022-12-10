Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Фото: украинские войска ликвидировали еще 370 оккупантов и немало вражеской техники (Getty Images)
Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 370 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 93 760 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 10 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 93760 (+370) человек ликвидировано,
- танков - 2940 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5917 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1927 (+1) ед,
- РСЗО - 397 (+2) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4535 (+4) ед,
- специальная техника - 167 (+3).
Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Силам ПВО удалось сбить 10 из 15 беспилотников.
Кроме того, в течение суток украинские бойцы отразили вражеские атаки и штурмы на Донбассе в районе 13 населенных пунктов.
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