Мінус РЛС, засоби ППО і зв'язку: ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах ворога

Вчора, 13 травня, та в ніч на 14 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Як повідомляється, у результаті роботи українських дронів було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Старого Оскола тав радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Ястреб" у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ.
Крім того, уражено мобільний комплекс зв’язку "Редут-2УС" у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області.
Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на ТОТ АР Крим та ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.
"Сили оборони України продовжують системну роботу зі зниження спроможностей противника у сфері управління військами, протиповітряної оборони, логістики та технічного забезпечення", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, 12 травня та в ніч на 13 травня підрозділи Сил оборони атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна Краснодарського краю. На об'єкті спалахнула пожежа.
8 травня ЗСУ здійснили масштабну атаку на стратегічні об'єкти РФ та окупованих територій. Під ударом опинилися нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального та системи ППО.
Також Сили оборони протягом 3 травня та в ніч на 4 травня завдали серії ударів по об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.