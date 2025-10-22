Мінус понад тисячу солдатів: Генштаб ЗСУ підрахував втрати противника за добу

Ілюстративне фото: ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога по всіх напрямках фронту (GettyImages)

За останню добу, з 21 на 22 жовтня, російська армія втратила на фронті 1050 солдатів, два танки та 11 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 133 250 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 11 280 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 23 447 (+11) од.;

артилерійських систем - 33 914 (+12) од.;

РСЗВ - 1524 од.;

засоби ППО - 1229 од.;

літаків - 428 од.;

гелікоптерів - 346 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 72 760 (+160) од.;

крилатих ракет - 3864 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 65 122 (+96) од.;

спеціальної техніки - 3981 (+1) од.