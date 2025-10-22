Мінус понад тисячу солдатів: Генштаб ЗСУ підрахував втрати противника за добу
Ілюстративне фото: ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога по всіх напрямках фронту (GettyImages)
За останню добу, з 21 на 22 жовтня, російська армія втратила на фронті 1050 солдатів, два танки та 11 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 133 250 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 280 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 23 447 (+11) од.;
- артилерійських систем - 33 914 (+12) од.;
- РСЗВ - 1524 од.;
- засоби ППО - 1229 од.;
- літаків - 428 од.;
- гелікоптерів - 346 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 72 760 (+160) од.;
- крилатих ракет - 3864 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 65 122 (+96) од.;
- спеціальної техніки - 3981 (+1) од.
Бойові зіткнення 21 жовтня
Згідно з повідомленням Генштабу, від початку доби 21 жовтня на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.
Протягом доби противник з території Росії завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Нововасилівка, Винторівка, Бобилівка, Біла Береза, Бунякине, Малушине Сумської області; Хрінівка, Архипівка, Сеньківка Чернігівської області.
Традиційно найбльше бойових зіткнень - 45 - зафіксовано на Покровському напрямку фронту.