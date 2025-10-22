ua en ru
Мінус понад тисячу солдатів: Генштаб ЗСУ підрахував втрати противника за добу

Україна , Середа 22 жовтня 2025 08:15
Мінус понад тисячу солдатів: Генштаб ЗСУ підрахував втрати противника за добу Ілюстративне фото: ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога по всіх напрямках фронту (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

За останню добу, з 21 на 22 жовтня, російська армія втратила на фронті 1050 солдатів, два танки та 11 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 133 250 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 280 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 447 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 33 914 (+12) од.;
  • РСЗВ - 1524 од.;
  • засоби ППО - 1229 од.;
  • літаків - 428 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 72 760 (+160) од.;
  • крилатих ракет - 3864 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 65 122 (+96) од.;
  • спеціальної техніки - 3981 (+1) од.

Бойові зіткнення 21 жовтня

Згідно з повідомленням Генштабу, від початку доби 21 жовтня на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.

Протягом доби противник з території Росії завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Нововасилівка, Винторівка, Бобилівка, Біла Береза, Бунякине, Малушине Сумської області; Хрінівка, Архипівка, Сеньківка Чернігівської області.

Традиційно найбльше бойових зіткнень - 45 - зафіксовано на Покровському напрямку фронту.

