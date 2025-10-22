Минус более тысячи солдат: Генштаб ВСУ подсчитал потери противника за сутки

Иллюстративное фото: ВСУ продолжают отражать атаки врага по всем направлениям фронта (GettyImages)

За последние сутки, с 21 на 22 октября, российская армия потеряла на фронте 1050 солдат, два танка и 11 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 октября 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1 133 250 (+1050) человек ранены/ликвидированы;

танков - 11 280 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 23 447 (+11) ед;

артиллерийских систем - 33 914 (+12) ед;

РСЗО - 1524 ед;

средства ПВО - 1229 ед;

самолетов - 428 ед;

вертолетов - 346 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 72 760 (+160) ед;

крылатых ракет - 3864 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 65 122 (+96) ед;

специальной техники - 3981 (+1) ед.