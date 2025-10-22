ua en ru
Минус более тысячи солдат: Генштаб ВСУ подсчитал потери противника за сутки

Украина, Среда 22 октября 2025 08:15
Минус более тысячи солдат: Генштаб ВСУ подсчитал потери противника за сутки Иллюстративное фото: ВСУ продолжают отражать атаки врага по всем направлениям фронта (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

За последние сутки, с 21 на 22 октября, российская армия потеряла на фронте 1050 солдат, два танка и 11 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 133 250 (+1050) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 280 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 447 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 33 914 (+12) ед;
  • РСЗО - 1524 ед;
  • средства ПВО - 1229 ед;
  • самолетов - 428 ед;
  • вертолетов - 346 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 72 760 (+160) ед;
  • крылатых ракет - 3864 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 65 122 (+96) ед;
  • специальной техники - 3981 (+1) ед.

Боевые столкновения 21 октября

Согласно сообщению Генштаба, с начала суток 21 октября на фронте произошло 108 боевых столкновений.

В течение суток противник с территории России нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Винторовка, Бобылевка, Белая Береза, Бунякино, Малушино Сумской области; Хреновка, Архиповка, Сеньковка Черниговской области.

Традиционно больше всего боевых столкновений - 45 - зафиксировано на Покровском направлении фронта.

