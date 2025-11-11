Мінус понад тисяча окупантів, дрони та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Бойові зіткнення і обстріли

Як повідомляв Генштаб увечері 10 листопада, на фронті від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакують на Покровському напрямку.

За даними Генштабу, російські війська завдали одного ракетного та 14 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 30 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили 2 228 дронів-камікадзе та здійснили 3 421 обстріл позицій ЗСУ і населених пунктів.