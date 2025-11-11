RU

Минус более тысячи оккупантов, дроны и техника: Генштаб обновил потери врага

Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По состоянию на утро 11 ноября российские войска на фронте за сутки потеряли 1020 солдат, 17 артсистем и 217 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 10 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 153 180 (+1 020) чел.
  • танков - 11 342 ед.
  • боевых бронированных машин - 23 553 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 34 366 (+17) ед.
  • РСЗО - 1 539 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 239 ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 642 (+217) ед.
  • крылатые ракеты - 3 926 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 67 036 (+79) ед.
  • специальная техника - 3 993 ед.

 

Боевые столкновения и обстрелы

Как сообщал Генштаб вечером 10 ноября, на фронте с начала суток произошло 156 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении.

По данным Генштаба, российские войска нанесли один ракетный и 14 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 30 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 2 228 дронов-камикадзе и осуществили 3 421 обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов.

