Минус более тысячи оккупантов, дроны и техника: Генштаб обновил потери врага

Боевые столкновения и обстрелы

Как сообщал Генштаб вечером 10 ноября, на фронте с начала суток произошло 156 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении.

По данным Генштаба, российские войска нанесли один ракетный и 14 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 30 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 2 228 дронов-камикадзе и осуществили 3 421 обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов.