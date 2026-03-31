Мінус мільярд доларів за тиждень: атаки дронів обвалили морський експорт нафти з РФ

Серія атак українських безпілотників по ключових нафтопортах країни-агресорки призвела до значного скорочення експорту з Балтійського регіону - він впав до третини порівняно з попереднім тижнем.

Агентство зазначає, що обсяги постачання нафти через Балтику впали до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Результати дронових атак

У період з 22 по 29 березня загальний нафтовий експорт РФ впав на 43% - з 4,072 до 2,318 млн барелів на добу. За результатами тижня з морських портів країни-агресорки вийшли 22 танкери - на 15 менше, ніж тижнем раніше.

Попри падіння обсягів доходи Кремля від експорту за місячними розрахунками зросли до 1,79 млрд доларів на тиждень - це найвищий показник з травня 2024 року. Це пояснюється зростанням світових цін на нафту на тлі геополітичної напруги на Близькому Сході.

Зокрема, ціна Urals із балтійських портів підскочила до 73,24 долара за барель, ESPO - до 84,19 долара, а постачання до Індії подорожчали майже до 97,69 долара за барель.

Водночас дронові атаки припали на період, коли Москва почала отримувати надприбутки через підвищення світових цін на нафту.

Удари по об'єктах нафтоекспорту РФ

Нагадаємо, 23 березня Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в Приморську. Тоді вогонь охопив частину резервуарів, а відвантаження палива було тимчасово припинено. Пожежа тривала кілька діб, а 27 березня вогонь спалахнув з новою силою після чергової атаки.

Удари безпілотників змусили Росію тимчасово призупинити відвантаження нафти через обидва порти - Приморськ та Усть-Лугу. Інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень, на об’єктах виникли пожежі.